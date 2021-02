Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații face urmatoarele precizari referitoare la cazul femeii de 32 de ani din Valcea cu suspiciune de paralizie faciala periferica dreapta dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin BioNTech Pfizer (Comirnaty) despre care a informat in data de 4 februarie 2021:(1) - potrivit primului…

