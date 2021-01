Stiri pe aceeasi tema

- In urma informațiilor aparute in spațiul public potrivit carora in Romania noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2, ar fi fost identificata la un pacient intors recent in țara, internat la Institutul Matei Balș din Capitala, pentru corecta informare a opiniei publice, precizam urmatoarele: In urma…

- Astazi in spațiul public a fost vehiculata informația conform careia noua tulpina de coronavirus a fost confirmata la un pacient intors recent din Regatul Unit al Marii Britanii. Informația a fost infirmata de autoritațile din Romania. „Date fiind informațiile conform carora la Institutul Matei Balș…

- Grupul de Comunicare Strategica face precizari in urma informatiilor aparute in spatiul public, potrivit carora in Romania noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2 ar fi fost identificata la un pacient intors recent in tara, internat la Institutul Matei Bals din Capitala.

- „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate confirma numai prin secvențierea genomului viral de catre institutele sau unitațile sanitare abilitate, iar aceasta procedura tehnica va fi definitivata zilele…

- Noua tulpina a coronavirusului, descoperta in Marea Britanie, a anuns in Romania. Medicii de la Institutul Matei Balș au descoperit virusul mutant la un barbat care a venit zilele trecute din Regatul Unit, potrivit Romania TV. Acesta a prezentat simptome specifice COVID-19, in urma analizelor stabilindu-se…

- BUCUREȘTI, 3 ian – Sputnik. O persoana infectata cu noua tulpina de coronavirus ar fi fost depistata in Romania, a anunțat mass media - și imediat a intervenit un medic de la Matei Balș. © REUTERS / TOBY MELVILLEOMS: Noua tulpina a Covid-19 din UK, „mai transmisibila la tineri și copii” Știrea…

- Aproape 20.000 de copii cu vaste cuprinse intre 0 si 19 ani au fost depistati cu COVID-19 de la inceputul pandemiei de coronavirus in Romania, conform datelor furnizate de Ministerul Sanatații, citate de dcmedical.ro. Conform statisticilor MS, la categoria de varsta 0-9 ani au fost infectati…

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 139.612 marti, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca 2.121 de persoane au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, 403 fiind in Bucuresti. De asemenea, 73 de persoane au decedat, iar la ATI sunt internati 608 pacienti.