Ministerul Sanatatii anunta vineri ca 136 de centre de evaluare COVID-19 sunt operationale. De asemenea, Ministerul prezinta si harta interactiva a centrelor de evaluare. Ministerul Sanatatii a anuntat in urma cu o saptamana ca serviciile acordate in centrele de evaluare ambulatorie pentru persoanele infectate cu SARS-Cov-2 vor fi decontate de catre casele de asigurari de sanatate, ele fiind gratuite pentru pacienti, indiferent daca sunt sau nu asigurati. Pacientii se pot prezenta fara trimitere, pe baza unui test – rapid sau PCR – care sa fie pozitiv. The post Ministerul Sanatatii: Sunt operaționale…