Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile ministrului Sanatații, Victor Costache, referitoare la persoanele cu tulburari din spectrul autist, au fost scoase din cotext și folosite in lupta politica, anunța, intr-un comunicat, oficialii Ministerului Sanatații (MS), potrivit Mediafax.„Este regretabil ca declarațiile ministrului…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, si cel al Sanatatii, Victor Costache, au anuntat ca a fost redactat un protocol de colaborare intre cele doua ministere, in contextul numeroaselor cazuri de gripa aparute in unitatile scolare. Protocolul detaliaza masurile de aplicat si va fi transmis catre inspectoratele…

- "Suntem singura tara din Europa care mai discutam despre introducerea vaccinarii impotriva HPV. Ministerul Sanatatii a reluat campania de vaccinare impotriva acestui virus, doar pentru fetele parintilor care au cerut acest lucru si vrem sa extindem campania atat pentru aceasta categorie de varsta,…

- Victor Costache a subliniat ca o creștere a salariilor nu a incurajat medicii sa se intoarca in țara, ceea ce inseamna ca trebuie imbunatațite și condițiile din spitale atat pentru cadrele medicale, cat și pentru pacienți. „Sa ne ridicam infrastructura la nivel european”, spune ministrul Sanatații,…

- Aceștia au fost desemnați consilieri onorifici și sunt recunoscuți in lumea medicala mondiala drept personalitați de top, cu vasta experiența in domeniul medical, dar și in sectorul managerial. Victor Costache bifeaza o premiera la Ministerul Sanatații, fiind singurul deținator de pana acum al portofoliului…

- Aceștia au fost desemnați consilieri onorifici, avand o vasta experiența atat in domeniul medical, cat și in sectorul managerial. Victor Costache bifeaza o premiera la Ministerul Sanatații, fiind singurul deținator de pana acum al portofoliului care coopteaza in echipa sa specialiști straini cu expertiza…

- Un medic și o angajata de la registratura Spitalului Județean Ilfov au fost reținuți intr-un dosar in care sunt vizate decontari ilegale pentru intreruperi de sarcina. Faptele cercetate sunt delapidare, fals intelectual și frauda informatica, iar in acest caz au avut loc percheziții la unitatea medicala.…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anunțat astazi - prin intermediul unui comunicat - ca tot personalul medical isi va primi salariile fara a exista intreruperi, "conform muncii prestate si a prevederilor legale”. „Am avut o prima intalnire cu ministrul Finanțelor Publice, in prezența premierului…