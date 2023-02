Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta, vineri, ca, in urma unei analize realizate in anul 2022, s-a constatat ca peste 60% din echipamentele medicale din sectiile ATI sunt fara contracte de mentenanta, situatia care trebuie remediata. In acest sens s-au operat modificari legislative, astfel incat banii pentru…

- 60% din echipamentele medicale folosite la ATI nu dețin contracte de service și mentenanța, arata o analiza a Ministerului Sanatații din peste 200 de spitale. Astfel, instituția va asigura finanțarea acestor servicii in cadrul programului Acțiuni Prioritare – ATI.

- .. Ar fi primul proces de acest gen din Romania care vizeaza respectivul ”trio”. Persoana afectata de vaccinul Pfizer facut in perioada pandemiei sufera acum de trombocitopenie și se trateaza de luni bune in Germania. Iar medicii de acolo spun ca, cel mai probabil, afecțiunea ar fi aparut dupa imunizarea…

- Un numar de 69.699 de infecții respiratorii acute au fost inregistrate, la nivel national, in perioada 28 noiembrie – 4 decembrie, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). In saptamana precedenta s-au inregistrat 97.272 de cazuri, iar in aceeasi perioada a…

- Potrivit proiectului, pacienții care doresc sa primeasca servicii medicale de la un anumit doctor sa plateasca o taxa. Proiectul prevede introducerea treptata a taxei, la inceput doar in anumite regiuni, in cadrul unui proiect-pilot.SCHIMBARI IN SISTEMUL MEDICAL, din 2026, propuse in mandatul lui Alexandru…

- Ministerul Sanatații vrea ca pacienții care vor sa primeasca serviciile medicale de la un anumit medic sa plateasca o taxa, numita coplata.„Strategia vizeaza pilotarea furnizarii anumitor servicii ambulatorii cu posibilitatea alegerii profesionistului care ofera serviciile de sanatate solicitate, in…

- Repartiția medicilor care au promovat examenul de rezidențiat, din sesiunea 20 noiembrie 2022, a fost finalizata. Din cele 4.734 de posturi scoase la concurs, 628 au ramas neocupate, informeaza Ministerul Sanatații.