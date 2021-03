Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele de urgența ar urma sa aiba fluxuri separate pentru pacienții COVID-19. Anunțul a fost facut astazi de medicul Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, intr-o videoconferința despre implicarea altor specialitați medicale in tratarea pacienților COVID-19. In primul an al pandemiei,…

- „Am eliminat sintagma spitale covid și non covid. Vom aloca pacienți COVID și in spitale non-covid unde infrastructura o permite. Incercam sa cream circuite covid și non covid. Am stabilit 3 niveluri diferite: nivelul 1, unde spitalul are radiologie, garzi, nivelul 2, au radiologie sau ct dar nu non…

- Spitalele publice de faza I și II și suport COVID pot incepe de vineri sa depuna proiecte pentru a cumpara sisteme de detectare și prevenire a incendiilor și pentru a reabilita infrastructura electrica, anunța Ministerul Sanatații. Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din…

- O ședința de urgența a fost convocata la Ministerul Sanatații in aceasta dimineața, incepand cu ora 11.00, pentru cautarea de soluții privind creșterea numarului de paturi din secțiile de ATI COVID. Și ieri a avut loc la Ministerul Sanatații o ședința pe aceeași tema, dupa ce premierul Florin Citu a…

- Autoritatile anunta masuri pentru suplimentarea locurilor pentru pacientii infectati cu coronavirus, cei care au forme moderate si severe de boala. Dupa o discutie cu managerii spitalelor din Bucuresti s-au identificat 50 de noi paturi ATI si 140 de paturi de terapie intermediara, acest lucru urmand…

- Secretarii de stat Raed Arafat – șeful Departamentului pentru Situații de Urgența și Andreea Moldovan (Ministerul Sanatații) au facut, luni dupa-amiaza, precizari in contextul crizei locurilor la terapie intensiva in pandemia COVID. Vezi și Toate paturile ATI COVID-19 de la Spitalul din Aiud sunt ocupate.…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a declarat ca Ordinul 555 /2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus va fi modificat și publicat zilele viitoare. Astfel, mai multe spitale mari din București, acolo unde…

- Ghid de investitii in cresterea securitatii la incendiu in spitale COVID-19 A fost lansat în consultare Ghidul solicitantului pentru investitii în cresterea securitatii la incendiu în spitalele COVID-19. Este o investitie a Ministerului Sanatatii, prin cel al Investitiilor…