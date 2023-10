Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Sanatatii, imediat dupa atacurile din Israel, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a luat legatura cu ambasadorul Israelului in Romania, Azar Reuven pentru a si exprima solidaritatea si pentru a oferi sprijin in aceste momente critice. Ministerul Sanatatii, impreuna cu Societatea…

- Planul National de Redresare si Rezilenta – componenta sanatate poate fi accesat AICI. „La data de 3 noiembrie 2021, Consiliul UE a adoptat o decizie de punere in aplicare a grantului pentru Romania. Acest grant este in valoare de 29,12 miliarde euro. De fapt sunt doua componente. Una este de grant.…

- Ministrul Sanatatii a criticat Colegiul Medicilor ca nu s-a implicat dupa cazul de la Botosani, unde o femeie gravida dupa ce nu a primit ingrijiri medicale.”Dupa ce s-a intamplat la Botosani, ne-am intalnit cu toate institutiile care au diverse responsabilitati in administrarea actului medical, mai…

- Deputatul PSD de București, Alexandru Rafila, are zilele numarate la șefia Ministerului Sanatații și deja inceputul noii sesiuni parlamentare din septembrie nu-l va mai gasi pe aceasta funcție. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ajuns deputat PSD de București ca urmare a susținerii cuplului Florin…

- In prezent, Romania are circa 30 de paturi pentru marii arși și va ajunge la 50, inclusiv paturi pediatrice, dupa finalizarea proiectului de extindere a infrastructurii, a anunțat ministrul Sanatații. „Sunt in curs de extindere centre de mari arsi la Bucuresti, Targu Mures si Timisoara, ultimul fiind…