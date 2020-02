Corpul de control al ministrului Sanatații a fost solicitat sa efectueze un control la Spitalul Județean de Urgența Slatina unde asistentele ar fi supuse unui volum de munca extraordinar. Totul se intampla dupa ce situația a fost sesizata, cu un an și jumatate in urma, și conducerii spitalului. In 10 februarie 2020, Maria Cerchez, asistent principal in cadrul secției Cardiologie a SJU Slatina, a adresat o plangere Corpului de control al ministrului Sanatații. Anterior a facut sesizari și catre conducerea spitalului, semnaland ca in secția in care iși desfașoara activitatea s-a ajuns ca o asistenta…