Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai periculoasa plaja din Romania. Ministerul Sanatații a facut publice rezultatele verificarii calitații apelor și plajelor de pe litoralul romanesc. Potrivit raportului, una dintre stațiunile de la malul marii prezinta un risc crescut pentru turiștii care vor sa se scalde.Este vorba de stațiunea…

- Ministerul Sanatatii a verificat calitatea apelor si plajelor de pe litoralul romanesc. Concluzia este ca una dintre statiunile de pe litoralul romanesc prezinta o zona riscanta pentru turistii care se avanta in mare Potrivit documentului publicat recent, in statiunea Eforie riscul de inec este foarte…

- Și ție iți place sa consumi pește cand mergi in vacanța pe litoralul romanesc? Cel mai probabil, obișnuiești sa dai comanda și de hamsii prajite. Numai ca nu o data se intampla ca turiștii sa cada in plasa comercianților, primind un alt fel de pește, fara sa iși dea seama. Iata ce conține porția de…

- In anii de trista amintire, fostul dictator ordona demarea recnstrucției intregului litoral romanesc. Pe langa stațiunile deja existente la momentul anilor 70, Ceaușescu iși dorea sa duca zona la nivelul celebrelor stațiuni decadente occidentale. Astfel ca in 1972 apareau cel puțin doua noi stațiuni…

- Nici nu a inceput bine sezonul estival ca neajunsurile turismului romanesc au inceput sa se faca simțite. Turiștii au ramas masca cand au vazut ce a facut un operator de plaja. Care este anunțul incredibil pe care turiștii l-au citit pe o plaja de pe litoralul romanesc. Nu te vei mai ridica deloc de…

- Un studiu efectuat de Reveal Marketing Research dezvaluie care este stațiunea din Romania unde toți clienții sunt mulțumiți. Este cunoscuta pentru plajele frumoase și nisipoase și apele limpezi, fiind considerata una dintre cele mai exclusiviste și moderne atracții de pe litoralul Marii Negre. Iata…

- Incepe perioada in care majoritatea romanilor, fie au deja rezervate, fie iși rezerva de pe acum un sejur de cel puțin o saptamana pe litoralul romanesc. Dar, daca te gandești ca prețurile sunt ieftine, ar trebui sa stai stramb și sa gandești drept! Din pacate, noul sezon estival a adus, pe langa multe…

- Tu știi care este cea mai frumoasa statiune de pe litoralul romanesc? Puțini conaționali aleg sa iși organizeze concediile in regiune. In schimb, strainii s-au declarat surprinși in cel mai placut mod posibil de splendoarea peisajelor de aici. Atmosfera este intotdeauna calduroasa, iar zona nu este…