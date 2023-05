Ministerul Sănătății schimbă țintele șefilor de spitale. Mai multe internări de o zi și mai puține operații Indicatorii de performanța pentru evaluarea managerilor de spitale vor fi schimbați, astfel incat se va urmari creșterea numarului de internari de o zi și scaderea numarului de intervenții chirurgicale, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Sanatații. Totodata, criteriul numarului de reclamații impotriva spitalului se transforma intr-un sistem de evaluare a gradului de satisfactie a […] The post Ministerul Sanatații schimba țintele șefilor de spitale. Mai multe internari de o zi și mai puține operații first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

