- Ministerul Sanatatii anunta luni, citand o informare a INSP, ca a fost administrata prima doza de vaccin impotriva variolei maimutei. ”In ultima saptamana, in Romania, nu au fost confirmate noi cazuri de variola maimutei. INSP ne-a informat ca a fost administrata prima doza de vaccin impotriva variolei…

- Romania a primit, joi, 5.060 de doze de vaccin impotriva variolei maimutei, in baza unui contract de donatie incheiat intre Ministerul Sanatatii si Comisia Europeana. Potrivit unui comunicat remis presei de minister, dozele de vaccin vor fi directionate catre spitalele de boli infectioase din Bucuresti,…

- Este vorba de un numar de 5.060 doze de vaccin impotriva variolei maimutei, in baza unui contract de donatie incheiat intre Ministerul Sanatatii si Comisia Europeana, a anunțat Ministerul Sanatații. Potrivit sursei citate, dozele de vaccin vor fi directionate catre spitalele de boli infectioase din…

- Romania a primit 5.060 de doze de vaccin impotriva variolei maimuței Foto: facebook/Ro Vaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a primit astazi 5.060 de doze de vaccin împotriva variolei maimuței, în baza unui contract de donație încheiat între…

- Romania a primit, joi, 5.060 doze de vaccin impotriva variolei maimutei, in baza unui contract de donatie incheiat intre Ministerul Sanatatii si Comisia Europeana. Serul se administreaza contactilor directi ai persoanelor confirmate cu variola maimutei, preferabil in intervalul 4- 14 zile dupa expunere.…

- Comisia Europeana va dona Romaniei de 5.000 de doze de vaccin, pentru a combate focarul de variola maimuței, a anunțat secretarul de stat Adriana Pistol, intr-o conferința de presa. In contextul in care numarul de cazuri de variola maimuței crește in Europa dar și in Romania, Ministerul Sanatații…

- Doua cazuri de infectie cu variola maimutei au fost raportate in ultima saptamana, a anuntat secretarul de stat in Ministrul Sanatatii Adriana Pistol, ieri, intr-o conferinta de presa, citata de Agerpres. Numarul total de persoane infectate cu variola maimutei in Romania este de 32. Potrivit secretarul…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a aprobat utilizarea unui vaccin impotriva variolei, considerat a fi eficient in proporție de 85% și impotriva variolei maimuței, relateaza miercuri Xinhua, potrivit Agerpres . Decizia vine dupa ce Japonia a confirmat doua cazuri de variola maimutei la sfarsitul lunii…