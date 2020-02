Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vin in țara din localitațile afectate de coronavirus in Italia vor trebui sa stea in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, care precizeaza ca pana in prezent autoritațile italiene nu au raportat cazuri de romani simptomatici cu noul virus.

- Ministerul Sanatații a stabilit noi masuri pentru prevenirea apariției infectarii cu coronavirus pe teritoriul țarii noastre, cele mai importante vizandu-i pe romanii care vin din localitațile din nordul Italiei afectate de epidemie sau care au trecut prin aceste zone in ultimele doua saptamani.

- Cea de-a doua victima - internata de circa zece zile - este o femeie care traia in Lombardia (nord). Vineri, autoritatile au anuntat ca cel putin noua orase din Lombardia si unul din Veneto au inchis barurile, scolile si alte locuri publice din cauza suspiciunilor de contaminare cu noul coronavirus.…