Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marți, ca autoritatile au finalizat campania de informare cu privire la folosirea comprimatelor cu iodura de potasiu, el precizand ca este convins ca va fi gasita o solutie privind distribuirea acestora catre populatie. „Sigur va fi gasita o solutie pentru distribuirea iodurii de potasiu, dar dupa desfasurarea campaniei de […] The post Ministerul Sanatații revine. Pastilele cu iodura de potasiu vor fi distribuite populației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .