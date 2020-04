Stiri pe aceeasi tema

- Informația aparuta pe surse zilele trecute se confirma. Ministrul Sanatatii anunta ca lucreaza la o procedura prin care pacientii infectati, dar asimptomatici, vor putea fi carantinati in hoteluri sau in alte spatii. Medicul Rodica Tanasescu spune ca scopul nu este de a ingriji acesti pacienti, ci…

- Articolul care prevedea ca persoanele testate pozitiv cu coronavirus dar care nu au simptome pot fi plasate in carantina la domiciliu a fost eliminat din ordinul ministrului Sanatatii care modifica masurile de carantina pentru persoanele care vin din afara tarii, in contextul COVID-19, scrie Agerpres.…

- Bolnavii de coronavirus asimptomatici vor fi tratați doar la domiciliu. Persoanele depistate cu coronavirus, dar care nu au simptomele bolii vor fi tratate de acum inainte doar la domiciliu. Anunțul a fost facut de Ministerul Sanatații. Astazi, 15 aprilie 2020, au fost confirmate 337 de noi imbolnaviri.…

- Premierul Ludovic Orban a susținut, vineri dimineața, o declarație de presa, la Ministerul Sanatații, alaturi de noul ministru, Nelu Tataru. Orban a facut mai multe anunțuri importante legate de criza provocata de noul tip de coronavirus (SARS-Cov-2 sau COVID – 19) și de modul in care a acționat și…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, in cadrul emisiunii Esențial, de la Antena 3, ca managerul Spitalului din Suceava a fost suspendat din funcție. Nelu Tataru a precizat ca, in urma controlului pe care l-a derulat, in ultimele doua zile, la Suceava, a decis…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…