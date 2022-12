Ministerul Sănătății publică lista centrelor de vaccinare cu noul ser împotriva COVID 19 Ministerul Sanatații a publicat ieri pe pagina sa de internet lista centrelor de vaccinare in care se administreaza noul ser impotriva COVID 19, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Ministerul Sanatații publica lista centrelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Ministerul Sanatații publica

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a publicat, joi, lista centrelor de vaccinare in care se administreaza noul vaccin COVID-19 adaptat pentru a oferi o protecție mai larga fața de tulpina originala și fața de subvariantele Omicron BA.4 și BA.5. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca exista riscul ca un nou val de imbolnaviri de COVID sa se declanseze in China, in conditiile in care autoritatile de la Beijing relaxeaza restrictiile, iar nivelul de imunitate este relativ scazut, mai ales in randul oamenilor in varsta, anunța BBC, potrivit…

- Platforma de socializare Twitter nu va mai lua masuri impotriva dezinformarii privind pandemia de COVID-19, dupa preluarea retelei sociale de catre miliardarul Elon Musk, relateaza marti dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- "Un nou val de cazuri de COVID-19 este așteptat in saptamanile urmatoare, legate de noile subvariante ale Omicron. Pandemia nu s-a incheiat inca", a declarat responsabilul pentru strategia de vaccinare a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), Marco Cavaleri, relateaza ANSA citat de Rador.…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 478 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar cinci persoane au murit, potrivit raportului transmis joi de Ministerul Sanatații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 527 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar patru persoane au decedat, potrivit raportului transmis vineri de Ministerul Sanatații, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul etiopian a avertizat organizatiile umanitare sa nu desfasoare activitati in zonele in care armata ataca rebeli din Tigray, relateaza BBC preluat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministerul Sanatatii a informat ca, in saptamana 12 - 18 septembrie, au fost raportate 65 de decese in randul pacientilor cu COVID-19, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …