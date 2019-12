Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a sustinut joi ca alocatia bugetara de anul viitor pentru Ministerul Sanatatii creste foarte mult in comparatie cu 2019, afirmand ca sindicalistii din sanatate sunt suparati ca...

- Un nou proiect social, demarat de catre Caritas Republica Ceha, iși propune sa creasca calitatea și disponibilitatea serviciilor de ingrijire la domiciliu oferite persoanelor vulnerabile din Republica Moldova.

- Peste 8.800 de absolventi ai universitatilor de medicina si farmacie sustin, duminica, examenul de rezidentiat. Proba se desfasoara in sase centre universitare, pe durata a patru ore. Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina…

- In unitati medicale din Timisoara sunt internate, marti dimineata, 28 de persoane din blocul in care doi copii si o femeie au murit dupa efectuarea deratizarii, potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii.

- Contractul colectiv de munca la nivel de sector bugetar Sanatate pentru perioada 2019-2021 a fost semnat sambata seara la Ministerul Sanatatii, anunta sindicatele de profil pe propriile pagini de Facebook."Astazi, 2 noiembrie 2019, la sediul Ministerului Sanatatii s-a semnat Contractul colectiv…

- Ministrul demis al Ministerului Sanatatii in urma motiunii de cenzura, Sorina Pintea, a anuntat ca se intoarce manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris" din Baia Mare. Pintea a fost ministru al sanatatii un an si opt luni. b1.ro

- Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala Ordinul privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019. Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat…

- Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala un proiect privind reglementarea marketingului inlocuitorilor laptelui matern si promovarea alaptarii. Prin Hotararea Guvernului nr. 1.028 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014, s au aprobat…