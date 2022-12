Ministerul Sănătății propune o taxă pentru pacienții care vor serviciile unui anumit medic Ministerul Sanatații propune introducerea unei noi taxe pentru pacienții care vor sa-și aleaga medicul specialist in spitalele de stat. Ministerul Sanatații propune introducerea unei noi taxe pentru pacienții care au deja asigurari de sanatate , potrivit proiectului strategiei naționale de sanatate pentru perioada 2023-2030, pusa in dezbatere publica pe site-ul instituției. Mai precis, Ministerul Sanatații, condus de Alexandru Rafila , vrea ca pacienții care vor sa primeasca serviciile medicale de la un anumit medic sa plateasca o taxa , numita coplata. ”Strategia vizeaza pilotarea furnizarii… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

