Ministerul Sănătății PROMITE: Euthyrox revine în farmacii Dupa mai multe luni in care pacienții cu afectiuni ale tiroidei și organizațiile reprezentative au avertizat autoritațile ca bolnavii risca sa-și piarda viața, deoarece un medicament esențial pentru ei lipsește din farmacii, deși in depozitele distribuitorilor en-gros figurau stocuri substanțiale, noi promisiuni vin din partea Ministerului... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 77.499 de cutii cu Euthyrox, 50 mcg, si 59.315 de cutii, 25 mcg vor fi livrate in Romania pe 13 - 14 aprilie, informeaza Ministerul Sanatatii. Acestea sunt importate din Germania. La solic...

- Avand in vedere disponibilitatea scazuta a medicamentului Euthyrox pe piața din Romania, la solicitarea ministrului Sanatații, Nelu Tataru, reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Romania au avut intalniri cu reprezentanții companiei producatoare, cu distribuitorii…

- Astfel, compania producatoare a anuntat ca, in depozitele din Romania au fost aduse in data de 31 martie 2020 un numar de 140.122 cutii de Euthyrox 100 mcg. Dintre acestea, 54.240 cutii au fost deja distribuite. In 13/14 aprilie 2020 vor fi livrate alte 77.499 cutii de Euthyrox 50 mcg si 59.315 cutii…

- Peste 140.000 de cutii de Euthyrox au intrat in aceste zile in depozitele din Romania, dupa o lunga perioada in care pacienții care sufera de afecțiuni ale glandei tiroide nu au avut de unde sa se aprovizioneze cu singurul medicament care le poate ameliora boala. ”Avand in vedere disponibilitatea scazuta…

- Avand in vedere disponibilitatea scazuta a medicamentului Euthyrox pe piata din Romania, la solicitarea ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, reprezentantii Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania au avut intalniri cu reprezentantii companiei producatoare, cu distribuitorii…

- Un prim lot din medicamentul utilizat in tratamentul pacienților cu afecțiuni tiroidiene a fost deja distribuit catre farmacii, urmand ca o noua livrare sa aiba loc la inceputul saptamanii viitoare. Una dintre problemele semnalate pe adresa autoritaților de la izbucnirea pandemiei este legata de dispariția…

- Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) a anuntat ca, o cantitate semnificativa de Euthyrox 100 mg/comprimat (substanța activa levotiroxina sodica) a intrat marți in depozitul companiei Merck din Romania.Anunțul a fost transmis in condițiile in…

- Ministerul Sanatații a emis un ghid de reguli ce trebuie urmate pentru a preveni infectarea cu coronavirus și a opri raspandirea Covid-19. Specialiștii din cadrul Ministerului au subliniat importanța spalarii și a dezinfectarii mainilor, concomitent cu evitarea atingerii ochilor, a nasului și a gurii.…