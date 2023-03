Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a continuat, in lunile ianuarie și februarie 2023, verificarile la farmaciile veterinare și la cabinetele medicale veterinare, pentru a se asigura ca legislația sanitara veterinara este respectata. In urma acțiunilor de control…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de guvern este hotararea de guvern prin care se aproba lista celor 27 de spitale care vor fi construite sau reabilitate. El a aratat ca este un obiectiv pe care l-au asumat prin PNRR iar Ministerul Sanatatii a reusit ca, in final, sa analizeze…

- Ministerul Sanatații de la Chișinau a solicitat Romaniei sa excepteze Republica Moldova de la interdicția privind exportul de medicamente, interdicție care ar urma sa fie impusa de Romania. Ministrul Sanatații al Republicii Moldova, Ala Nemerenco, a transmis aceasta solicitare catre ministrul Sanatații…

- Verde Clinic, o clinica de dializa controlata de prof.dr. Adrian Covic, prorector al UMF, al carei administrator este prof.dr. Cristina Gavrilovici, presedintele Comisiei de Etica al UMF si sora acestuia, vrea sa intre intr-un parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din…

- „Dragi romani, incheiem anul 2022 in sectorul de sanatate dupa ce am trecut la inceputul acestui an de partea cea mai dificila a pandemiei si am reusit sa o tinem sub control, am reusit sa facem in asa fel incat sa tinem spitalele deschise si lucrul poate cel putin la fel de important este legat de…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca a incheiat prima etapa a evaluarii proiectelor depuse prin PNRR, pentru construirea de spitale. Echipa Ministerului Sanatatii a finalizat evaluarea celor 46 de dosare de finantare depuse in cadrul apelului Infrastructura spitaliceasca publica noua, aferent PNRR. Dintre…

- Senatorul PSD de Argeș, Cristina Stocheci transmite ca prin Hotararea de Guvern promovata de Ministerul Sanatații, plafonul de venituri din pensie și indemnizație sociala pentru cei care pot beneficia de medicamente compensate cu 90% crește de la 1.429 lei la 1.608 lei/luna, indiferent daca realizeaza…

- Trei investiții majore ale Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia au trecut de prima etapa de evaluare a finanțarii prin PNRR Ministerul Sanatații a incheiat prima etapa a evaluarii proiectelor depuse prin PNRR pentru construirea de spitale. Echipa Ministerului Sanatații a finalizat evaluarea celor…