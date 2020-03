Stiri pe aceeasi tema

- Un medic, 2 felceri și o infermiera de la Substația Medicala Urgenta din Soroca au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatoarea de cuvant a Ministerului Sanatații, Cristina Stratulat.

- Patru angajati medicali de la Spitalul Clinic Republican din Chisinau s-au infectat cu COVID-19. Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a precizat ca este vorba despre un medic, doua asistente medicale si o infermiera. Directorul spitalului, fara sa informeze conform procedurilor MSMPS si…

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat luni, 16 martie, ca in Republica Moldova in total au fost depistate 23 cazuri de infectie cu coronavirus. In 13 cazuri este vorba despre persoane care au revenit recent de peste hotare, preponderent din Italia, iar in alte 10 cazuri este vorba…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat duminica, 15 martie, ca in Republica Moldova au fost depistate 11 cazuri noi de infectie cu coronavirus. Dintre acestea, opt cazuri sunt de infectie prin transmitere locala, iar alte trei cazuri au fost inregistrate la cetateni care au revenit…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat duminica, 15 martie, ca in Republica Moldova au fost depistate 11 cazuri noi de infectie cu coronavirus. Dintre acestea, opt cazuri sunt de infectie prin transmitere locala, iar alte trei cazuri au fost inregistrate la cetateni care au revenit…

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a anuntat in seara de sambata, 14 martie, ca din cele 46 de cazuri suspecte de coronavirus au fost confirmate patru cazuri noi. In total, numarul celor infectati cu COVID-19 a ajuns la 12.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale face precizari despre cazul aparut in presa privind infectarea prin Coronavirus de tip nou a unei persoane care a zburat cu o cursa aeriana din Chișinau spre Moscova.

- Cei trei muzicieni moldoveni сare au revenit miercuri dintr-un turneu din localitatea chineza Whuan, nu prezinta semne de infecție cu coronavirus. Despre aceasta a anunțat Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale pe pagina de Facebook.