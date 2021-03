Ministerul Sanatatii: Precizari cu privire la incendiul care s-a produs la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni seara la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova, patru saloane de la parterul unitații fiind inundate de fum. Trei cadre medicale au fost transportate la un alt spital pentru a primi ingrijiri medicale dupa ce au sarit pe geam de la etaj, iar alte zeci de persoane…

- Un incendiu a avut loc, luni seara, la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova. Focul s-a manifestat pe o suprafața de 20mp, dar a fost in cele din urma lichidat. Trei cadre medicale au fost ranite in urma incendiului. „Ministerul Sanatații informeaza urmatoarele cu privire la incendiul care…

- Trei cadre medicale de la Clinica de Psihiatrie din Craiova au fost transportate la Spitalul de Urgența, in acesta seara, in urma unui incendiu. Potrivit Ministerului Sanatații, cadrele medicale au suferit fracturi dupa ce au sarit de la etaj. Asta de frica unui incendiu izbucnit in acesta seara, la…

- Unul din barbații care au suferit arsuri in incendiul din localitatea Inotești va fi transferat la Spitalul Militar „Reine Astrid” din Belgia, iar pentru al doilea se așteapta un raspuns de la spitalul AKH Viena, anunța Ministerul Sanatații, informeaza Mediafax. Citește și: RAPORT despre Wuhan…

- Un incendiu s-a produs duminica seara la spitalul Marius Nasta din București. Potrivit informațiilor furnizate de catre autoritați, incendiul s-a produs la tirul mobil de ATI. Știrea este in curs de actualizare! Astfel, in aceasta unitate mobila se afla internați 7 pacienți. Ministerul Sanatații a precizat…

- Conform informatilor centralizate de Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Sanatatii cu privire la starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul de la Institutul „Matei Bals” si transferati la alte spitale, doi pacienti sunt in sectia ATI, in stare stationara grava,…

- Peste 100 de sectii de terapie intensiva din Romania nu au autorizatie de securitate la incendiu, iar numeroase spitale functioneaza fara hidranti sau stingatoare, arata un raport dat ieri publicitatii de Ministerul Sanatatii, dar realizat anul trecut, dupa incendiul din noiembrie de la sectia de terapie…

- Medicul Ana Maria Ungureanu este noua șefa a Serviciului de Ambulanța Județean Vaslui. Ea a fost numita in funcție de Ministerul Sanatații, dupa ce fosta managera, Aurora Popa, a fost suspendata, ca urmarea a unui raport intocmit de Corpul de Control, a informat ziarul Vremea Noua.Dr. Ana Maria Ungureanu…