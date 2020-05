Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate vor incadra, pe posturi vacante, 48 de medici, 47 de asistenti medicali si 20 de agenti operativi, pe durata determinata de sase luni. ANP a recunoscut pana acum oficial ca exista un singur caz de infectare cu COVID-19, in penitenciarul…

- CFR Calatori va suplimenta trenurile de lung parcus cu vagoane de dormit si cuseta, pentru a veni in sprijinul calatorilor care se deplaseaza spre casa in perioada Sarbatorilor Pascale, informeaza operatorul feroviar intr-un comunicat de presa transmis sambata. Numarul acestor vagoane speciale va fi…

- Marcel Boloș, ministrul pentru fonduri europene, a anunțat luni seara, dupa ședința de guvern, ca stimulentul de risc pentru personalul medical care lupta cu epidemia de Covid-19 va fi de 2.500 de lei, de acest stimulent urmand sa beneficieze circa 75.000 de cadre medicale. Stimulentul de risc va fi…

- 734 de salariati din sanatate erau confrimați ca fiind infectați cu noul coronavirus, pana duminica, iar in acest ritm de imbolnavire vor fi infectați toți salariații din sanatate in urmatoarele 30 de zile, susțin reprezentanțiii Federatiei ”Solidaritatea Sanitara”. ”In data de 05 aprilie 2020 erau…

- Adrian Streinu-Cercel a anunțat ca cinci cadre medicale de la Institutul ”Matei Balș” sunt infectate cu COVID-19. Un medic este simptomatic. Cinci cadre medicale de la Institutul “Matei Bals” sunt infectate cu noul coronavirus, a declarat joi, pentru Agerpres, managerul unitatii medicale, Adrian Streinu-Cercel.…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 17 cadre medicale și 10 pacienți de la Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB) au fost testate pozitiv pentru coronavirus, potrivit raportarii managerului instituției. Este ancheta epidemiologica la SUUB. Catalin Carstoiu, directorul unitații medicale,…

- Premierul Ludovic Orban a susținut, vineri dimineața, o declarație de presa, la Ministerul Sanatații, alaturi de noul ministru, Nelu Tataru. Orban a facut mai multe anunțuri importante legate de criza provocata de noul tip de coronavirus (SARS-Cov-2 sau COVID – 19) și de modul in care a acționat și…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…