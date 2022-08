Ministerul Sănătăţii: Peste 3.000 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore! 208 pacienti internati in ATI, 328 minori spitalizati si 36 de decese Un numar de 3.097 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 949 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, ieri, Ministerul Sanatatii, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, 612 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala. Cele mai multe cazuri noi de COVID sunt in Bucuresti – 463 si in judetele Timis – 178, Constanta – 172 si Cluj – 163. Cea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 5.659 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 3.060 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, ieri, Ministerul Sanatatii, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, 1.131 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt…

- 4.854 de noi cazuri noi de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu 631 mai puține fața de ziua anterioara, a anuntat, vineri, Ministerul Sanatatii. Cel mai mare numar de cazuri este in București – 746 de noi cazuri și o rata de infectare de 6,12 la mie. 808 dintre cazurile noi…

- Peste 9.000 de noi cazuri COVID și 41 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus sunt raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.590 mai puține fața de ziua anterioara.…

- Ministerul Sanatatii anunta ca s-au inregistrat 4.079 cazuri noi de persoane infectate cu coronavius, in ultimele 24 de ore, si 16 decese. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.079 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.453 mai putine fata de ziua anterioara. 742…

- Ministerul Sanatatii anunta luni aproape 5.000 de cazuri de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost consemnate 5 decese. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.955 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 861 mai multe fata de ziua anterioara.…

- Ministerul Sanatatii anunta duminica peste 4.000 de cazuri de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost consemnate 4 decese. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.094 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.390 mai putine fata de ziua anterioara.…

- Numarul cazurilor de COVID-19 este in continua creștere: 7.390 de noi imbolnaviri s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, cu 261 mai multe fața de ziua anterioara. Și numarul pacienților internați a crescut cu peste 200 intr-o zi. Cele mai multe cazuri sunt in București – 1.394. 1.491 din cazurile noi…

- 7.658 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu 4.370 mai multe fața de ziua anterioara, potrivit datelor preluate de la Ministerul Sanatatii, ieri, de Hotnews. Este recordul ultimelor luni in țara noastra, cele mai multe cazuri sunt in București – 1.524. Romania…