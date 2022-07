Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații: Cel putin 25 de spitale noi vor fi construite pana in 2026 cu fonduri din PNRR. Cerințele noilor construcții Ministerul Sanatatii a publicat vineri, 15 iulie, in consultare publica, Metodologia de prioritizare a investitiilor in infrastructura publica de sanatate. Prin acest proiect…

