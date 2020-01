Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul din Bacau, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripa, informeaza Ministerul Sanatații. Tânarul va fi externat în cursul zilei de marți și va continua tratamentul în ambulatoriu, potrivit Mediafax. „Investigațiile…

- Pacientul din Bacau, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripa, informeaza Ministerul Sanatații. Tanarul va fi externat in cursul zilei de marți și va continua tratamentul in ambulatoriu, potrivit Mediafax. „Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat…

- Pacientul din Bacau, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripa, informeaza Ministerul Sanatații. Tanarul va fi externat in cursul zilei de marți și va continua tratamentul in ambulatoriu.„Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat…

- Rezultatele analizelor pacientului bacauan suspectat ca s-ar fi infectat cu coronavirus in China NU confirma suspiciunile, au anunțat medicii de la spitalul Județean Bacau. Conform rezultatelor sosite de la Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” din București, pacientul de 24…

- Ministerul Sanatatii a afirmat luni ca „este foarte putin probabil” ca pacientul din Bacau care va fi adus la Institutul „Matei Bals” sa fie infectat cu noul coronavirus. „Referitor la situatia pacientului cu suspiciune de infectie cu noul Coronavirus de la Bacau. Pacientul a venit dintr-o regiune din…

- Autoritațile au anunțat ca urmeaza sa fie inființat un centru de diagnostic și tratament al hepatitei, in cadrul unui parteneriat incheiat intre Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Bals” și Spitalul Județean de Urgența Pitești. Argeșenii vor putea fi testați gratuit in vederea diagnosticarii…

- In județul Argeș urmeaza sa fie inființat un centru de diagnostic și tratament al hepatitei, in cadrul unui parteneriat incheiat intre Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Bals” și Spitalul Județean de Urgența Pitești. Astfel, argeșenii vor putea fi testați gratuit in vederea diagnosticarii…

- Madalina Vasile, reporter al emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", in direct, de la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Bals", alaturi de Prof. Dr. Alexandru Rafila, ne explica care sunt simptomele gripei din China.