Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Bodu, fost sef ANAF, fost consilier al premierului Orban, actual consilier al vicepremierului Kelemen Hunor, reactioneaza la incidentul de la Hunedoara, unde un barbat de 29 de ani a trantit de pamant un copil, lasandu-l inconstient. Bodu publica si poza profilului de Facebook al agresorului.…

- Președintele Societații Romane de Anestezie Terapie-Intensiva, Șerban Bubenek, și-a exprimat nemulțumirile legate de funcționarea sistemului medical din Romania intr-o emisiune organizata pe Facebook de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), luni seara. Medicul a spus ca soluția o reprezinta formarea…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineata la un pavilion al Spitalului „Matei Bals” din Capitala. A fost declansat planul ”rosu”. Patru persoane au decedat. 102 persoane au fost evacuate, au fost afectate patru saloane. La Institutul ”Matei Bals” s-au deplasat seful DSU, Raed Arafat, ministrul Sanatatii,…

- Decizia relaxarii restricțiilor din Capitala a fost luata pe legislația in vigoare, spune premierul Florin Cițu, dupa ce Ministerul Sanatații recomanda amanarea acestor relaxari. „Daca ar fi dupa mine, toata Romania ar fi redeschisa maine. Avem nevoie de o economie deschisa, avem nevoie de…

- Scaderea numarului de cazuri COVID in București și, automat, și rata de infectare, au generat declarații in contradictoriu intre autoritațile centrale și cele locale: in timp ce prefectul Traian Berbeceanu, secondat de Nicușor Dan, se gandesc sa mai relaxeze o parte din restricții, ministrul Sanatații…

- Primarul UDMR din Satu Mare, Kereskenyi Gabor, se arata nemulțumit ca orașele care trebuie sa inființeze centrele de vaccinare nu primesc bani de la guvern. El susține astfel punctul de vedere exprimat inițial de Emil Boc, primarul liberal al Clujului, care a inițiat o disputa publica cu Vlad Voiculescu,…

- Ministerul Sanatatii ii indeamna pe romani sa stea acasa revelionul acesta. „Vei ajuta sa scada riscul raspandirii COVID-19 și vei ajuta personalul medical din prima linie sa respire, pentru ca acum se sufoca sub presiunea cazurilor.” Mii de medici și asistenți medicali lupta in prima linie cu pandemia,…

- Horia Tomescu (USR PLUS) si Stelian Bujduveanu (PNL) sunt noii viceprimari ai Capitalei, in baza votului exprimat in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Din totalul de 52 de voturi exprimate, 4 au fost anulate. Stelian Bujduveanu (PNL) a intrunit 33 de voturi favorabile,…