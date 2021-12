Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul vaccinari impotriva COVID-19 a scazut continuu in ultima luna, din 19 noiembrie, cand dozele administrate au depașit puțin 90.000, de trei ori mai multe decat cele raportate zilnic in ultima vreme.BILANȚ 15 decembrie – evidența persoanelor vaccinate impotriva COVID-19:1. Persoane vaccinate in…

- RO Vaccinare a prezentat evidența persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 in ultime 24de ore: 1. Persoane vaccinate in ultimele 24 de ore: 35.178;2. Persoane vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore: 7.283;3. Total persoane vaccinate: 7.861.991;4. Persoane vaccinate cu schema completa: 7.671.576;5.…

- Varianta Omicron a ajuns in Romania. Au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu aceasta tulpina. Este vorba despre doi dintre pasagerii repatriați din Africa de Sud. Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul National de Cercetare…

- Bilanțul vaccinarii anti-COVID-19, 10 noiembrie 20211. Persoane vaccinate in ultimele 24 de ore: 71.605;2. Persoane vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore: 25.607;3. Total persoane vaccinate: 7.372.730;4. Persoane vaccinate cu schema completa: 6.635.446;5. Persoane vaccinate cu doza de rapel:…

- Cercetatorul clujean Octavian Jurma a declarat miercuri pentru Alba24 și G4Media, ca tendința infectarilor este ascendenta. El se așteapta ca in urmatoarele doua saptamani sa avem cate 100.000 de cazuri de infecții saptamanale. Octavian Jurma mai spune ca Romania are in continuare o capacitate scazuta…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 17.158 cazuri noi. La Constanta, 622 de persoane au fost confirmate pozitiv.In ultimele 24 de ore, au fost raportate de catre Institutul National de Sanatate Publica 423 de decese 232 barbati si 191 femei , dintre care 9 anterioare intervalului de referinta. Printre…

- Ioana Mihaila, a declarat in cadrul sedintei privind audierea sa in Parlamentul, fiind propusa pentru a se intoarce la conducerea Ministerului Sanatatii, ca Institutul National de Sanatate Publica a estimat ca Romania ar avea nevoie de aproximativ 450 de paturi de Terapie Intensiva, cand se atinge numarul…