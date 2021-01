Ministerul Sănătății: Noua tulpină de Covid încă nu a fost confirmată în România „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate confirma numai prin secvențierea genomului viral de catre institutele sau unitațile sanitare abilitate, iar aceasta procedura tehnica va fi definitivata zilele urmatoare pornind de la probele selectate in urma testarii RT-PCR”, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații transmis presei duminica, 3 ianuarie 2021. Romania in libertate! Cu ce ne-am ales in ultimii 30 de ani In acest moment exista o suspiciune ca noua tulpina a virusului ar fi prezenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

