Conform Ordinului de ministru nr. 1494/2020 ”Orele de educație fizica efectuate in sala de sport trebuie limitate la activitați sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație in care portul maștii nu este indicat”. . Purtarea maștii in timpul orelor de educație fizica a fost letala pentru doi elevi de 14 ani din China. In primavara, aceștia au murit in timp ce alergau cu maști pe fața la orele de educație fizica și sport. Evenimentele tragice au avut loc in școli diferite, la distanța de o saptamana.