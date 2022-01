Valul cinci al pandemiei a dus la reapariția unui numar important de focare de COVID-19 in spitale și la alte unitați din sectorul sanitar. 130 sunt in prezent confirmate, cu aproape 1.450 de cazuri in randul angajaților. Deocamdata situația nu afecteaza in mod semnificativ capacitatea de acordare a asistenței medicale – spune ministrul Sanatații Alexandru [… Source