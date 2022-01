Ministerul Sănătății: Lista spitalelor din București și județul Ilfov unde se efectuează testarea Covid-19 Ministerul Sanatații a luat o serie de masuri pentru scurtarea timpului de așteptare pentru testarea la domiciliu a pacienților cu potențial de infectare cu SARS-COV-2. Astfel, Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București (DSMB) au decis inființarea de centre de recoltare a probelor biologice de la pacienții simptomatici la mai multe spitale din municipiul București și județul Ilfov. Pacienții cu forme ușoare de boala vor fi indrumați, daca se pot deplasa cu mijloace de transport proprii, catre aceste centre de operatorii de la call-center-ul DSMB: 021 9462. Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere raportul serviciului de Ambulanța al Municipiului București și județului Ilfov (SABIF), care informeaza despre creșterea rapida a solicitarilor pentru testarea la domiciliu a pacienților care prezinta simptome de infecție respiratorie, compatibile cu infecția cu SARS CoV-2 și care a…

- In ce spitale din București și Ilfov se face testare Covid-19. Minsterul Sananații a dat publicitații lista spitalelor din București și Ilfov unde se putem face test Covid dacabanuim ca am fost infectați. Bucureștenii și locuitorii județului Ilfov care suspecteaza o infecție cu virusul SARS-CoV-2 au…

- Avand in vedere raportul serviciului de Ambulanța al Municipiului București și județului Ilfov (SABIF), care informeaza despre creșterea rapida a solicitarilor pentru testarea la domiciliu a pacienților care prezinta simptome de infecție respiratorie, compatibile cu infecția cu SARS CoV-2 și care…

- 20 de centre de testare funcționeaza de duminica, 23 ianuarie, in mai multe spitale din București, a anunțat ministerul Sanatații, sambata seara. Masura a fost luata pentru scurtarea timpului de așteptare, in condițiile in care Ambulanța București-Ilfov nu mai face fața solicitarilor , iar persoanele…

- Ministerul Sanatatii a decis, impreuna cu Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, sa infiinteze centre de recoltare a probelor biologice de la pacientii simptomatici COVID la mai multe spitale din Capitala si judetul Ilfov, pentru scurtarea timpului de asteptare si pentru a asigura…

- Amalia Șerban, directorul Direcției Generale de Asistența Medicala și Sanatate Publica din Ministerul Sanatații, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca școlile raman deschise in toata țara saptamana viitoare, avand in vedere ca gradul de ocupare a paturilor de spital destinate pacienților cu…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 31 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, din totalul celor 587 de teste efectuate. Pacienții infectați cu Sars-Cov-2 au varste cuprinse intre 18 și 87 de ani. De asemenea, Direcția de Sanatate Publica a raportat și un deces la o pacienta in varsta de…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau au fost inregistrate 186 cazuri noi de infectare și alte doua cazuri de reinfectare, din totalul celor 754 de teste efectuate. Pacienții au varste cuprinse intre 2 luni și 91 de ani. De asemenea, Direcția de Sanatate Publica a raportat și cinci decese.…