Ministerul Sănătății introduce, pe șest, coplata pentru pacienți Noile norme de aplicare a Contractului- cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, dintr-un proiect de ordin al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și al Ministerului Sanatații, introduc coplata pentru pacienți din luna aprilie a acestui an. Ordinul incalca astfel o Ordonanța de Urgența aparuta in Monitorul Oficial din ultima zi a anului 2021, […] The post Ministerul Sanatații introduce, pe șest, coplata pentru pacienți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

