Ministerul Sănătății: Între 3 și 9 octombrie, 50 de români au murit din cauza infecției Covid-19 In saptamana 3-9 octombrie, au fost raportate 50 de decese in randul pacientilor cu COVID, transmite Ministerul Sanatații. In același interval, au fost inregistrate 5.429 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, in scadere fata de saptamana precedenta cand au fost 7.682 cazuri noi. De asemenea, in ultimele sapte zile, au fost efectuate peste 16.884 teste RT-PCR si 71.548 teste rapide antigenice. Un numar de 1.164 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt la pacienti reinfectati. The post Ministerul Sanatații: Intre 3 și 9 octombrie, 50 de romani au murit din cauza infecției Covid-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1.227 de cazuri noi de COVID și 6 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat vineri de Ministerul Sanatații. In total, 1.552 de pacienți cu COVID sunt internați: 1.424 in secții (144 minori) și 128 la ATI (niciun copil). Pana astazi, 66.968 persoane diagnosticate cu infecție…

- Doliu intr-o familie din Alba! Ministerul Sanatatii a informat vineri ca, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 23 de decese in randul pacientilor cu COVID, printre care si un bebelus in varsta de 2 luni.Sugarul avea 2 luni si a fost nascut prematur in judetul Alba, anunța autoritațile. Peste 2.300…

- Ministerul Sanatatii a informat vineri ca, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 23 de decese in randul pacientilor cu COVID, printre care si un bebelus in varsta de 2 luni. Potrivit autoritaților, sugarul avea 2 luni si a fost nascut prematur in judetul Alba. Peste 2.300 de persoane cu COVID, internate…

- 3.963 de cazuri noi de COVID și 29 de decese, intre care unul la categoria 30-39 de ani au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat miercuri de Ministerul Sanatații. 3.399 de pacienți internați: 3.151 in secții (367 minori) și 248 la ATI (3 copii). Rata de incidența in București este…

- Conform surselor Știrilor Pro TV, Florin Salam a decedat din cauza consumului de droguri. In urma cu doua zile, presa tabloida a anunțat ca interpretul de manele a fost internat de urgența in spital, in stare grava, din cauza Covid-19. Florin Salam a lasat in urma o soție și cinci copii. Actualizare:…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.765 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar 26 au decedat. Intre persoanele decedate este un tanar, cu varsta intre 20 și 29 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Sanatatii anunta, sambata, ca s-au inregistrat 7.532 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore, si 20 de decese. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un numar de 3.718 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 389 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 15.200 de teste, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. Conform MS, 670 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la…