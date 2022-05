Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a inregistrat niciun caz de variola a maimuței sau suspiciune de imbolnavire, precizeaza, duminica, Ministerul Sanatații. De altfel ministerul publica un material despre boala, elaborat de OMS.

- In Romania nu a fost inregistrat niciun caz de variola a maimuței sau suspiciune de imbolnavire, precizeaza, duminica, Ministerul Sanatații. Cazul unei femei din Radauți, despre care au aparut informații in mediul online, nu are nicio legatura cu aceasta boala, adauga ministerul.

- Ministerul Sanatatii face prcizari importante despre variola a maimutei. Variola maimutei nu se raspandeste cu usurinta intre persoane si necesita un contact apropiat. Virusul intra in organism prin pielea sau mucoasele lezate, tractul respirator, ochi, nas sau gura si prin fluide corporale. Oficial…

- Autoritațile au anunțat, vineri, ca au fost raportate 484 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 16.243 de teste rapide și PCR. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- Autoritatile australiene au anuntat vineri primul caz de variola maimutei, la un calator care s-a intors recent din Marea Britanie, in timp ce investigheaza un alt posibil caz de infectie, informeaza Reuters . Este vorba despre un barbat in varsta de 30 de ani, care a sosit luni la Melbourne, a declarat…

- Autoritațile au anunțat, in cel mai recent bilanț, 1.063 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri și numarul actualizat de decese. De la ultima informare transmisa de autoritați au fost inregistrate…

- Numarul cazurilor de COVID a ajuns duminica sub 2.000, fiind inregistrate 1.429 de noi imbolnaviri. Și numarul deceselor a scazut, fiind raportate doar 11 decese. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 18 martie, la 2.810.630. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de autoritați, au fost inregistrate 3.749 de…