Ministerul Sănătății: Încă 2 cazuri de Omicron. În total, 13 cazuri confirmate Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate, vineri, in Romania, precizeaza Ministerul Sanatații (MS). Potrivit comunicatului MS, este vorba despre o femeie in varsta de 45 ani, din județul Constanța, cu istoric de calatorie in Africa de Sud. Aceasta este vaccinata cu schema completa de vaccinare, se afla in izolare, iar starea de sanatate este una buna. Cea de-a doua persoana este un barbat in varsta de 29 de ani din județul Ilfov, cu istoric de calatorie in Zanzibar.Și aceasta persoana se afla in izolare, cu stare de sanatate buna, nevaccinata. Pana in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

