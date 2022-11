Stiri pe aceeasi tema

- 361 de cazuri noi de COVID și 7 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat vineri de Ministerul Sanatații. In total, 712 pacienți cu COVID sunt internați: 609 in secții (46 minori) și 103 la ATI (niciun copil). Dintre pacienții aflați la Terapie Intensiva, 84 sunt nevaccinați.…

- 659 de cazuri noi de COVID și 9 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat marți de Ministerul Sanatații. In total, 835 de pacienți cu COVID sunt internați: 739 in secții (50 de minori) și 96 la ATI (niciun copil). Dintre pacienții aflați la Terapie Intensiva, 86 sunt nevaccinați.…

- Potrivit informarii transmise de catre MS, 145 dintre cazurile inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala.Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt in Bucuresti - 141, Timis - 43,…

- 1.192 de cazuri noi de COVID și 5 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat vineri de Ministerul Sanatații. In total, 1.477 de pacienți cu COVID sunt internați: 1.345 in secții (99 de minori) și 132 la ATI (niciul copil). Pana astazi, 67.021 persoane diagnosticate cu infecție…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 1.425 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 437 mai puține fața de ziua anterioara, informeaza Ministerul Sanatații. 318 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.059 de cazuri noi de COVID-19, cu 168 mai putine fata de ziua anterioara. Totodata, au fost raportate patru decese, din care unul survenit anterior intervalului de referinta. Numarul pacientilor internati a…

- 1.227 de cazuri noi de COVID și 6 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat vineri de Ministerul Sanatații. In total, 1.552 de pacienți cu COVID sunt internați: 1.424 in secții (144 minori) și 128 la ATI (niciun copil). Pana astazi, 66.968 persoane diagnosticate cu infecție…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.645 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 658 mai puține fața de ziua anterioara. 336 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare,…