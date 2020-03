Ministerul Sanatatii, impreuna cu unul dintre cei mai mari retaileri din Romania, asigura alimente pentru spitalele din tara, aflate in prima linie in lupta cu Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Sanatații utilizeaza toate resursele pentru creșterea capacitații de diagnostic, dar și de tratare a pacienților infectați cu noul Coronavirus.

- Marți, 24 martie, incepand cu ora 12:00, in Sala „Bogdan Voda” a Palatului Administrativ, a avut loc ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș din luna martie. Pe ordinea de zi a ședinței condusa de președintele Gabriel Zetea s-au regasit 18 proiecte de hotarare, la care s-au adaugat doua puncte…

- PMP cere Guvernului sa ia masuri ferme pentru protecția sanatații celor care lupta in prima linie pentru salvarea de vieți omenești. „Cele mai prețioase resurse pe care Romania le are in lupta cu virusul necruțator COVID-19 sunt medicii și personalul medical. Imbolnavirea cu Coronavirus a celor 52…

- Ministerul Sanatații explica printr-un calcul matematic motivul pentru care trebuie sa stam acasa in plina pandemie de coronavirus. Așadar, potrivit unui studiu, fiecare nou caz de coronavirus poate produce intr-o luna alte 244. Pentru ca sa ințelegem mai bine mesajul, Ministerul a publicat și un clip…

- Global Records ofera o sponsorizare in valoare de 25.000 de euro pentru spitalele din Romania și cadrele medicale din prima linie. De asemnea este alaturi de artiștii și instrumentiștii cu care lucreaza și aloca un buget de 100.000 de euro pentru depașirea acestei perioade dificile.Global Records se…

- Reunit in ședința extraordinara vineri, 20 martie a.c., plenul Consiliului Județean Cluj a aprobat, cu unanimitate de voturi, acordarea de sprijin financiar spitalelor din subordine, in vederea combaterii COVID-19. Alin

- Premierul desemnat Ludovic Orban face apel la responsabilitate și la implicarea tuturor, de la instituții publice pâna la societați comerciale, ONG-uri și cetațeni, în lupta cu pandemia COVID-19, potrivit discursului adresat Parlamentului României pentru votul de învestire. "Este…

- Al 31-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, fiind vorba despre un barbat de 42 de ani din Iasi, revenit din Venetia. ”Caz 31 – un caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost inregistrat in aceasta dimineata, al 31-lea caz la nivel national. Este vorba de…