Stiri pe aceeasi tema

- S-a confirmat inca un caz de infectare cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2. Este vorba de un barbat din Maramureș, proaspat intors din Nigeria. Inca un caz de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania, a anuntat duminica Grupul de Comunicare Strategica. Conform…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca foarte probabil tulpina Omicron circula in Europa, inclusiv in Romania, de mai mult timp, avand in vedere faptul ca a existat circulatie intre Africa de Sud si Europa si inainte de data identificarii acestei tulpini. In ceea ce priveste raspandirea noii…

- Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca informatiile potrivit carora alti patru sportivi din Baia Mare repatriati recent din Africa de Sud ar fi pozitivi cu SARS-CoV-2 sunt false, existand doar o singura persoana pozitiva. ‘‘Precizam ca informatiile potrivit carora alti patru sportivi repatriati…

- Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca informatiile potrivit carora alti patru sportivi din Baia Mare repatriati recent din Africa de Sud ar fi pozitivi cu SARS-CoV-2 sunt false, existand doar o singura persoana pozitiva. ‘‘Precizam ca informatiile potrivit carora alti patru sportivi repatriati…

- Sportivul din Baia Mare ar putea fi infectat cu Omicron, anunța Ministerul Sanatații. Rezultatul testarii va fi anunțat in timpul acestei saptamani. Ministerul Sanatatii informeaza ca, in urma rezultatelor partiale ale secventierii tulpinii provenind de la sportivul din judetul Maramures, este foarte…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat astazi, la finalul intalnirii cu reprezentantii cultelor religioase din Romania ca probabilitatea ca persoanele depistate pozitiv in urma testarii, la intoarcerea din Africa de Sud, sa fie infectate cu varianta Omicron a virusului este una mare. Conform…

- In urma primelor teste, la doua dintre cele 3 persoane testate exista o suspiciune inalta pentru varianta Omicron a virusului SARS-Cov-2, transmite, joi, Ministerul Sanatații, scrie Mediafax. Nu este exclus ca la rezultat sa apara noua tulpina, a spus, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.…

- Trei persoane repatriate din Africa de Sud au fost testate și au fost confirmate pozitiv la SARS-CoV-2. Probele au fost trimise la laboratoare speciale pentru secvențiere in vederea stabilirii daca este vorba de varianta Omicron. Inițial, potrivit Ministerului Sanatații, anunța ca un jucator din echipa…