Ministerul Sănătății: Evaluare urgentă a spitalelor care pot relua internările și activitatea în ambulatorii Ministerul Sanatații a cerut, marți, Direcțiilor de sanatate publica sa evalueze de urgența situația in spitalele care asigura asistența medicala pacienților infectați cu SARS-CoV-2, pentru a putea fi reluate internarile și intervențiilor chirugicale programate, precum și activitatea in ambulatorii, pentru pacienții non-COVID. "Am cerut astazi direcțiilor de sanatate publica sa realizeze la nivel local o […]

