Ministerul Sanatatii: DSP-urile au la dispozitie o saptamana sa actualizeze si sa adapteze Planul de Rezilienta fata de Recrudescenta la COVID-19 asumat la nivel judetean

- Ministerul Sanatații a repartizat, in perioada 20-21 noiembrie 2021, un numar de 1470 flacoane de Tocilizumab de 400 mg.Medicamentele au fost ridicate de catre direcțiile de sanatate publica de la Compania UNIFARM SA, in vederea distribuției catre spitale, in condițiile procedurilor existente.Tocilizumab…

- Ministerul Sanatații a repartizat, in perioada 20-21 noiembrie 2021, un numar de 1470 flacoane de Tocilizumab de 400 mg. Medicamentele au fost ridicate de catre direcțiile de sanatate publica de la Compania UNIFARM SA, in vederea distribuției catre spitale, in condițiile procedurilor existente. Tocilizumab…

- Medicul unui spital suport Covid susține ca decontarile Casei de Asigurari de Sanatate sunt departe de realitatea din teren. Astfel, acesta ar fi primit decontarea cheltuielilor pentru 50 de pacienți, in condițiile in care in spital au fost internați 300 de pacienți. Puși in aceasta situație, medicii…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca a repartizat, miercuri, 4.175 de flacoane de Tocilizumab de diferite volume la Directiile de sanatate publica, in cadrul contractului subsecvent incheiat cu firma producatoare. Potrivit ministerului, repartitia a fost realizata la nivel judetean, in functie…

- Mi nisterul Sanatații a repartizat astazi, 20 octombrie, un mix de 4175 de flacoane de Tocilizumabum de diferite volume la direcțiile de sanatate publica, in cadrul contractului subsecvent pe care Ministerul Sanatații il are incheiat cu firma producatoare. Repartiția a fost realizata la nivel județean,…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Atttila, a anuntat ca marti va semna ordinul de distribuire de noi teste catre directiile de sanatate public si care sunt destinate scolilor. ‘Vineri am dispus o analiza la nivelul Ministerului Sanatatii impreuna cu directiile de sanatate publica si pot sa va…

- Ministerul Sanatații va verifica „zilnic”, prin 180 de inspectori din cadrul direcțiilor de sanatate publica, numarul paturilor de Terapie Intensiva desemnate pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Din ordinul ministrului interimar Cseke Attila, inspectorii sanitari se vor asigura…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca peste 180 de inspectori sanitari de stat din cadrul directiilor de sanatate publica vor verifica, zilnic, numarul paturilor de terapie intensiva pentru pacientii COVID-19 si "se vor asigura ca paturile exista fizic", potrivit News.ro. "Incepand de astazi,…