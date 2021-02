Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus vor trebui sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, transmite miercuri Reuters. La noi, medicii recomanda ca la o luna de zile…

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus vor trebui sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, transmite miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Intr-un document ce defineste…

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus trebuie sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, anunta agerpres . Intr-un document ce defineste strategia nationala de vaccinare,…

- Armata indiana antreneaza caini pentru detectarea personalului contaminat cu coronavirus, a declarat un ofiter superior agentiei Reuters. Cainii ar putea simti un miros specific al transpiratiei si urinei celor bolnavi. Intr-o unitate din New Delhi, caini din rasele cocker spaniel, labrador și Tamil…

- Grecia a propus marți un certificat de vaccinare impotriva Covid-19 valabil la nivelul intregii Uniuni Europene, pentru a ușura calatoriile devastate de pandemie, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor nationale de vaccinare anti-COVID-19, au anuntat marti ministrii sanatatii din tarile respective, intr-o declaratie comuna citata de Reuters. Aceste tari vor promova ''coordonarea lansarii campaniilor…

- Capitala germana Berlin face pregatiri pentru deschiderea, de la mijlocul lui decembrie, a sase centre de vaccinare in masa, capabile sa primeasca pana la 4.000 de persoane pe zi, a declarat joi pentru agentia Reuters coordonatorul proiectului, Albrecht Broemme, in asteptarea autorizarii primelor vaccinuri.…

- In timp ce oamenii de știința lucreaza pe mai multe fronturi in pandemia de COVID, imunitatea dezvoltata de pacienți ramane o cale importanta pentru a masura recuperarea și rezistența la virus. Un studiu realizat de specialiștii „Regina Maria” arata ca sub 80% dintre persoane au anticorpi detectabili,…