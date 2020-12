Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații spaniol a anunțat restricțiile pentru Craciun si Revelion. Spaniolii nu au voie sa se reuneasca mai mult de zece persoane la petreceri și vor putea sa se deplaseze doar in mod exceptional dintr-o regiune in alta pentru a se alatura rudelor, anunța AFP, citata de tvr . Pentru a evita…

- Ministerul Sanatații avertizeaza ca numarul copiilor bolnavi de coronavirus crește. Autoritațile intenționeaza sa creasca numarul paturilor ATI la 1.600, in condițiile in care in prezent sunt 1.300, iar 1.056 sunt deja ocupate. De asemenea, instituția anunța schimbari și in privința protocolului de…

- Președinții mai multor comunitați autonome din Spania le-au cerut cetațenilor sa evite deplasarile spre Madrid. Poliția a instituit filtre pentru a se asigura ca localnicii din cartierele izolate respecta restricțiile.

- Numarul cazurilor de coronavirus a atins sau a depasit cifrele din perioada carantinei în Europa de Vest. Autoritatile sanitare din Franta au raportat 8.975 de cazuri noi, vineri, stabilind un nivel record al infectiilor zilnice de când boala a început sa se raspândeasca în…