- Spania a anunțat ca au fost descoperite alte doua cazuri de reacții adverse la serul produs de compania AstraZeneca, in total raportand trei astfel de cazuri. Ultimele doua sunt persoane care s-au vaccinat in ultimele 16 zile și care au dezvoltat tromboze in locații care nu sunt cele mai frecvente.…

- Austria a SUSPENDAT preventiv vaccinarea cu un lot din serul de la AstraZeneca, dupa ce o persoana a murit și alta s-a imbolnavit Dupa ce o femeie a decedat și alta s-a imbolnavit, Austria suspenda preventiv imunizarea cu un lot de vaccinuri de la AstraZeneca. „Oficiul Federal pentru Siguranța in Sanatate…

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus vor trebui sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Ministerul Sanatatii din Spania si-a…

- Aproximativ 1,4 milioane de israelieni au primit deja o doza de vaccin Pfizer/BioNTech; populația toatla a țarii este de 8,7 milioane; operațiunea a durat mai puțin de trei saptamani, relateaza Dailymail intr-o analiza. Aproape 146.000 de persoane au primit doza doar luni – mai mult decat au distribuit…