Ministerul Sanatatii, despre vaccinul anti-tuberculoza BCG si vaccinul impotriva hepatitei de tip B

- Romania se confrunta cu o criza de vaccinuri impotriva tuberculozei și a hepatitei B. Este vorba despre vaccinuri incluse in schema obligatorie pentru copii. Daca pana acum cateva saptamani se mai gaseau doze de BCG in București, in prezent criza acestor vaccinuri s-a extins la nivel național. Ministerul…

- Avem mari sperante in realizarea unui vaccin impotriva cancerului care foloseste tehnologia ARN mesager, cea care a dat si cele mai eficiente vaccinuri impotriva COVID. Vaccinul anticancer este acum in faza a doua a testelor clinice, faza testarii pe oameni, care vine dupa rezultatele incurajatoare…

- Oficialii grupului farmaceutic Johnson & Johnson au anunțat ca vaccinul in doza unica administrat impotriva coronavirusului a prezentat rezultate incurajatoare impotriva tulpinii Delta sau a altor mutații aparute in pandemie. Vaccinarea cu Johnson&Johnson are o durabilitate de cel puțin opt luni Datele…

- Reprezentantii grupului Pfizer au spus ca nu au observat o rata mai ridicata a acestei afectiuni, denumita miocardita, decat incidenta obisnuita estimata in randul populatiei generale. In Israel, au fost raportate 275 de cazuri de miocardita intre decembrie 2020 si mai 2021 in randul celor peste 5 milioane…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, ca, in prezent, 372 de cabinete de medicina de familie din 38 de judete si din Bucuresti sunt implicate in procesul de imunizare. ‘Astazi, 11 mai, aproximativ…

- Compania americana Novavax a efectuat teste initiale pe animale cu un singur vaccin, rezultat din combinarea serului impotriva gripei cu unul anti-Covid, cu rezultate initiale pozitive, a anuntat producatorul, informeaza Le Figaro. Vaccinul antigripal Novavax (numit NanoFlu), precum si cel pentru Covid-19…

- Premierul Aureliu Ciocoi s-a vaccinat astazi impotriva Covid-19 cu serul produs de Sinopharm. Acesta afirma ca „imunizarea este singura și cea mai rapida șansa de a reveni la normalitate”.

- Un studiu efectuat in Chile arata ca serul chinezesc Coronavac ofera o protecție de doar 3% impotriva Covid-19, dupa prima doza, un procent aflat in marja de eroare a studiilor, relateaza Digi 24, care citeaza France 24. Studiul a fost realizat de Universitatea din Chile și a aratat ca vaccinarea cu…