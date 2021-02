Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu diabet se pot vaccina impotriva Covid-19 cu oricare din serurile folosite in campania de vaccinare din Romania. Ministerul Sanatații a anunțat ca pacienții se pot vaccina indiferent de tipul de diabet de care sufera. „Da, vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca-Oxford…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech, Moderna si AstraZeneca-Oxford pot fi administrate persoanelor care sufera de diabet, indiferent de tipul de diabet.Conform Strategiei nationale de vaccinare, acesti pacienti se pot vaccina in etapa a II-a.„Vaccinarea…

- Ministerul Sanatații a lansat o broșura cu informații utile cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, pentru a veni in sprijinul medicilor de familie și al medicilor curanți. Potrivit Ministerului Sanatații (MS), broșura include raspunsuri la peste 30 de intrebari primite din partea medicilor, inclusiv…

- Ministerul Sanatatii a transmis, duminica, o informare cu privire la faptul ca, si dupa administrarea celei de-a doua doze de vaccin anti-COVID, este recomandata purtarea mastii de protectie si respectarea regulilor de distantare sociala. "Vaccinul va protejeaza pe dumneavoastra, purtarea mastii ii…

- Ministerul Sanatatii a transmis, duminica, o informare cu privire la faptul ca, si dupa administrarea celei de-a doua doze de vaccin anti-COVID, este recomandata purtarea mastii de protectie si respectarea regulilor de distantare sociala."Vaccinul va protejeaza pe dumneavoastra, purtarea mastii ii protejeaza…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre condițiile in care școlile ar putea fi redeschise din 8 februarie și vaccinarea anti-COVID a profesorilor in etapa a doua care incepe din 15 ianuarie. Vorbim cu Alexandru…

- Primarul comunei Alexandru Odobescu, Niculae Eremia, a sarit randul si s-a vaccinat impotriva COVID-19, desi Romania este inca in prima etapa a campaniei, in care se imunizeaza numai cadrele medicale. Acesta a postat pe Facebook o fotografie din momentul vaccinarii, cu mesajul „Responsabilitate! Prima…

- Ministerul Sanatații transmite ca Biserica Ortodoxa Romana va difuza materiale informative despre vaccinare in eparhii, printr-o broșura.Romania a ajuns sa imunizeze peste 100.000 de cadre medicale, iar ministerul Sanatatii anunta implicarea BOR in campania de vaccinare anti-COVID."Patriarhul Daniel…