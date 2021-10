Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de farmacii din țara au primit teste antigen rapide gratuite pentru COVID-19 de la Ministerul Sanatații. Dintre acestea, 13 se afla in Cluj. Dar, cu toate ca testele sunt gratuite, unele farmacii percep taxa de testare pe motiv ca statul nu deconteaza timpul farmacistului, echipamentul și…

- Peste 100 de farmacii din țara au primit teste antigen rapide gratuite pentru COVID-19 de la Ministerul Sanatații. Dintre acestea, 13 se afla in Cluj. Dar, cu toate ca testele sunt gratuite, unele farmacii percep taxa de testare pe motiv ca statul nu deconteaza timpul farmacistului, echipamentul și…

- Peste 100 de farmacii din țara au primit teste antigen rapide gratuite pentru COVID-19 de la Ministerul Sanatații. Dintre acestea, 13 se afla in Cluj. Dar, cu toate ca testele sunt gratuite, unele farmacii percep taxa de testare pe motiv ca statul nu deconteaza timpul farmacistului, echipamentul și…

- Colegiul Farmaciștilor din Romania a facut un anunț referitor la plata testarii in farmacii impotriva coronavirusului. Iata ce precizari au facut reprezentanții farmaciștilor. Testele anti-covid-19 din farmacii sunt gratuite Colegiul Farmaciștilor din Romania a facut ieri un anunț important, și anume,…

- Testele rapide antigen vor putea fi cumparate in farmacii si facute in policlinici, acolo unde vor fi eliberate si rezultatele la SARS-COV-2. Initiativa anunțata de Ministerul Sanatatii ar urma sa fie pusa, in curand, in aplicare.

- Dr. Remus Mihalcea, deputat PSD de Argeș: ”In Guvernul de dreapta, din care USR amenința ca iese, ideile crețe ale miniștrilor ne pun pe ganduri și ne fac sa ne intrebam daca ei știu pe ce planeta sunt. Una dintre cele mai mari aberații pe care le-am auzit in ultima vreme a fost aceea cum ca parinții…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat la finalul ședinței de guvern de luni ca pompierii și angajații din sistemul de urgența, care nu s-au vaccinat, se vor testa pe „banii proprii sau din banii de sporuri” . „Ministerul Sanatații vine cu o propunere de proiect de lege pentru testarea personalului…

- Toata gargara Guvernului, cu milioane de teste rapide antigen, gratuite pentru populație și facute in farmacii, a fost doar o cacealma. In realitate, doar cateva farmacii la nivel național efectueaza astfel de teste, contra cost, bineințeles, insa cu prețuri mult mai mici decat ale clinicilor private.…