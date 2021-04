Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan afirma ca „aglomeratia si mobilitatea excesiva a oamenilor” provoaca ingrijorare in randul autoritatilor. „Cred ca este un moment, pentru noi toti, sa ne reconsideram modul de a face cumparaturi, pentru ca daca ne gandim la alte tari, magazinele…

- Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, considera ca situația valului trei al pandemiei de COVID-19 din Romania poate fi gestionata doar prin carantina. Ea considera ca „atunci cand ai 1.400 si ceva de locuri de terapie si deja o mare parte sunt ocupate, e un moment de alarma total”,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a anunțat ca, in eventualitatea in care cursurile vor fi reluate in format fizic in școli, incepand cu 8 februarie, elevii cu simptome care vin

- Modalitatea de calcul a ratei de infectare COVID va fi modificata in urmatoarea perioada, astfel incat sa nu mai fie excluse cazurile din focare. Anunțul a fost facut, miercuri, de Andreea Moldovan, secretar de stat in ministerul Sanatații.„Noi am avut o discuție in Ministerul Sanatații pe baza recomandarilor…

- Ziarul Unirea Elevii din școli ar putea fi testați impotriva COVID-19. Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații: „Avem in vedere teste rapide antigen in școli” Secretarul de stat, Andreea Moldovan, in Ministerul Sanatații, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa faptul ca ministerul…

- Elevii si profesorii care prezinta simptome de coronavirus sau sunt contacti directi ai unor persoane infectate vor fi testati cu teste rapide antigen. Testele vor fi efectuate in cabinetele medicale ale institutiilor de invatamant. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a explicat…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a oferit o serie de explicatii pentru ProTV , privind procedura de testare in scoli. Autoritațile iau in calcul deschiderea școlilor in 8 februarie și au anunțat o serie de masuri, astfel ca revenirea copiilor in banci sa nu devina un risc…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La…