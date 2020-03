Stiri pe aceeasi tema

- Trei liberali au fost infectați cu coronavirus, susține HotNews.ro . Este vorba despre Florin Oancea, Lucian Heiuș și Adrian David. Informația a fost confirmata ulterior de grupul de comunicare strategica.”Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul…

- Ziarul Unirea FOTO| Masuri de prevenție in Alba, dupa intrarea Romaniei in scenariul trei: Corturi speciale de efectuare a tirajului amplasate la toate spitalele din județ Romania a intrat oficial, in Scenariul III al epidemiei de coronavirus, dupa ce trei politicieni PNL au fost testați pozitiv cu…

- “Romania se pregateste de scenariul 3″, a anuntat, cu putin timp in urma, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. La randul sau, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat ca s-a luat decizia resticționarii tuturor evenimentelor din spatiile inchise la…

- 31 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania. In acest context, secretarul de stat din Ministerul Sanatații roman, Nelu Tataru, a anuntat ca "Romania se pregateste de scenariul 3".

- Secretarul de stat Nelu Tataru a confirmat ca in Romania sunt 31 de persoane confirmate cu noul coronavirus. “Nu ducem lipsa nici de kit-uri, nici de profesioniști”, a subliniat Tataru. Totodata, oficialul din Ministerul Sanatații a explicat ca s-a intrat in scenariul 2, stabilit de la 26 pana la 100…

- Nelu Tataru: „Folosim in general tot ceea ce inseamna antivirale și grabim puțin vindecarea. Aceste medicamente nu cresc imunitatea, iar virusul nu mai poate sa se multiplice. Am trecut pe la fiecare spital din București. Nu se așteptau sa ramana fara maști, iar furnizorii nu mai trimit in momentul…

- Romania nu s-a confruntat cu un caz de coronavirus pana acum, deși zvonuri apar zilnic. Autoritațile au infirmat toate cazurile in care au fost alertate și continua campania de informare a populației privind masurile de protecție care trebuie luate.Coronavirusul nu a ajuns in Romania, anunța autoritațile.…