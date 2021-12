Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a venit cu precizari suplimentare despre lotul de sportivi rugbyști de la CSM Baia Mare, reintors din Africa de Sud recent. „Ministerul Sanatații informeaza ca, cei 29 de sportivi repatriați din Africa de Sud, care au sosit la Baia Mare, au fost testați și li s-au asigurat condițiile…

- Sportivul de la Baia Mare a fost internat in spital, chiar daca nu are simptome și, la fel ca toți colegii sai, era vaccinat anti-Covid. Ministerul Sanatații informeaza ca acestuia i s-a recoltat o noua proba care va fi trimisa maine pentru secvențiere la Institutul “Cantacuzino” din București, pentru…

- Un jucator al echipei de rugby Știința Baia Mare care a sosit, marți seara, in Romania a fost confirmat cu COVID-19, proba urmeaza sa fie trimisa la secvențiere la Institutul Cantacuzino, a anunțat Ministerul Sanatații, miercuri seara, intr-un comunicat de presa. Proba RT-PCR care a fost recoltata marti…

- Primul SUSPECT de Covid-19 cu varianta Omicron din Romania: Un jucator de rugby proaspat venit din Africa de Sud Primul SUSPECT de Covid-19 cu varianta Omicron din Romania: Un jucator de rugby proaspat venit din Africa de Sud Un jucator de la CSM Știința Baia Mare, repatriat marți din Africa de Sud,…

- Sportivul se afla intr-o stare buna și este monitorizat, fiind internat in spital. Se așteapta rezultatul secvențierii pentru a ști daca este vorba de noua tulpina Omicron, care a explodat saptamana trecuta in Africa de Sud.Lotul de rugby a ajuns in țara marți seara cu o aeronava TAROM trimisa de Guvern…

- Primul caz de infectare cu noua varianta Omnicron din Romania ar putea veni din Maramureș. Autoritațile județene au anunțat in aceasta seara ca un jucator din cadrul echipei de rugby CSM Știința Baia Mare a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența precizeaza…

- Premiera la nivel mondial: intreaga populație a Emiratelor Arabe Unite eligibila pentru vaccinare impotriva COVID-19 a primit cel puțin o doza de ser, a anunțat vineri, 26 noiembrie, Ministerul Sanatații din aceasta țara, potrivit agenției AFP, citata de Agerpres . Reprezentanții aceluiași minister…

- „In toata nebunia asta, ce mi se pare mai ingrozitor este senzatia asta ca oamenii au fost lasati de izbeliste de statul roman. Si cand spun de statul roman, nu mai spun de Klaus Iohannis si de Florin Citu. De data asta responsabilitatea merge mult mai adanc.In momentul in care incidenta in Bucuresti…