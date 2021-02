Ministerul Sănătății: Dacă beți 1-3 unități de alcool, nu amânați și mergeți să vă vaccinați In randul populației exista multe intrebari legate de vaccinare, de ce este indicat sa facem sau sa nu facem inainte sa ne fie administrat serul impotriva COVID dar și dupa. Printre acestea se afla și intrebarea „Se poate consuma alcool inainte de vaccinare?”. Ministerul Sanatații a facut noi precizari și a venit cu un raspuns și la aceasta dilema: este in regula sa mergi la vaccinare chiar daca ai consumat „1-3 unitați de alcool”. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus vor trebui sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, transmite miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Intr-un document ce defineste…

- Israelul si Grecia au incheiat, luni, un acord care le va permite cetatenilor lor care s-au vaccinat impotriva Covid-19 sa calatoreasca fara restrictii in cele doua tari, relateaza AFP si dpa. "Trebuie sa facilitam calatoriile celor care prezinta o dovada de vaccinare si vrem sa facem acest lucru cu…

- Cea de a doua etapa de vaccinare a inceput pe data de 15 ianuarie 2021, dar la ora actuala a aparut o problema extrem de delicata pe care conducerea Ministerului Sanatații nu a putut-o gestiona. Potrivit informațiilor noastre, la ultima video conferința cu direcțiile județene de sanatate publica de…

- ''La acest moment singura frana care este cantitatea vaccinului care se primeste. Aici sunt aspectele de livrare pe care le stiu colegii de la Comitetul de Vaccinare. Daca ne comparam cu alte tari si exista site-uri care ne compara, nu e o chestie bagata de Romania sa spunem ca ne laudam. Stam mult…

- ''La acest moment singura frana care este cantitatea vaccinului care se primeste. Aici sunt aspectele de livrare pe care le stiu colegii de la Comitetul de Vaccinare. Daca ne comparam cu alte tari si exista site-uri care ne compara, nu e o chestie bagata de Romania sa spunem ca ne laudam. Stam mult…

- Datele comunicate de STS la solicitarea redacției Libertatea arata ca, in perioada 18-21 ianuarie, 127.481 de oameni s-au programat pe platforma (online, telefonic sau prin medicii de familie), dar s-au vaccinat 143.094 de oameni. Marți, miercuri și joi a fost inregistrata o diferența de 16.119 de oameni,…

- Persoanele imunizate cu vaccinul rusesc Sputnik V nu au voie sa consume alcool timp de doua luni inainte și dupa ce le este injectat serul, a anunțat șeful agenției pentru protecția consumatorilor din Rusia, marți, conform The Moscow Times.

- Ministerul Apararii va trebui sa asigure transportul dozelor de vaccin, din momentul in care acestea vor ajunge in Romania. Dozele se vor stoca la Institutul Cantacuzino, in timp ce șase spitale militare de urgența vor fi centre regionale de depozitare. MApN va asigura transportul dozelor de vaccin…